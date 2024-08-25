Завтра в Украине выключать свет не планируют

Отключать свет завтра в Украине не планируют, но граждан призывают экономно потреблять электроэнергию с 18:00 до 23:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

"Завтра, 26 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации - о применении отключений будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно с 18:00 до 23:00", - резюмировали в компании.

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