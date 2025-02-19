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15 березня, 19:03 • 127481 перегляди

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15 березня, 13:22 • 150111 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140691 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118436 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Завтра в Україні діятимуть обмеження потужності для бізнесу: коли

Київ • УНН

 • 36239 перегляди

20 лютого в Україні діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 05:00 до 21:00. Причиною є пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських атак.

Завтра, 20 лютого, в Україні будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу, передає УНН із посиланням на Укренерго.

За даними компанії, час застосування обмежень:

• 05:00 – 21:00

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання 

- йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. 

Необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби, резюмували в компанії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаЕкономіка
ukrenerhoУкренерго
ukrainaУкраїна

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