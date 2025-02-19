Завтра в Україні діятимуть обмеження потужності для бізнесу: коли

Завтра, 20 лютого, в Україні будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу, передає УНН із посиланням на Укренерго.

За даними компанії, час застосування обмежень:

• 05:00 – 21:00

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання - йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби, резюмували в компанії.