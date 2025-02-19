Завтра в Украине будут действовать ограничения мощности для бизнеса: когда
Киев • УНН
20 февраля в Украине будут действовать ограничения мощности для промышленности и бизнеса с 05:00 до 21:00. Причиной является повреждение энергообъектов в результате российских атак.
Завтра, 20 февраля, в Украине будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
По данным компании, время применения ограничений:
- 05:00 - 21:00
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.
Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование
В Укрэнерго добавили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться в течение всех суток, резюмировали в компании.