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Завтра в Украине будут действовать ограничения мощности для бизнеса: когда

Завтра в Украине будут действовать ограничения мощности для бизнеса: когда

Киев  •  УНН

 • 1313 просмотра

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20 февраля в Украине будут действовать ограничения мощности для промышленности и бизнеса с 05:00 до 21:00. Причиной является повреждение энергообъектов в результате российских атак.

Завтра, 20 февраля, в Украине будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

По данным компании, время применения ограничений:

- 05:00 - 21:00

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование 

- говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. 

Необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться в течение всех суток, резюмировали в компании.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина

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