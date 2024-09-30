Завтра в Україні день зі "світлом": коли вмикати потужні електроприлади
Київ • УНН
Укренерго повідомляє, що у вівторок не планується обмеження споживання електроенергії. Споживачам рекомендують користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00.
Завтра в Україні не планують обмежувати електропостачання, передає УНН із посиланням на Укренерго.
"Завтра, у вівторок, заходи обмеження споживання не плануються. За можливості, користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00", - йдеться у повідомленні.
В Україні готують підвищення цін на електроенергію для бізнесу26.09.24, 21:34 • 25085 переглядiв