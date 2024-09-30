Завтра в Украине день со "светом": когда включать мощные электроприборы
Киев • УНН
Укрэнерго сообщает, что во вторник не планируется ограничение потребления электроэнергии. Потребителям рекомендуют пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00.
Завтра в Украине не планируют ограничивать электроснабжение, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
«Завтра, во вторник, меры ограничения потребления не планируются. По возможности, пользуйтесь, пожалуйста, мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00», - говорится в сообщении.
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