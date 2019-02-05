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Завтра у Карпатах зберігається сніголавинна небезпека

Завтра у Карпатах зберігається сніголавинна небезпека

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Завтра, 6 лютого, у горах і на високогір’ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.

"За даними Український гідрометцентр, 6 лютого у горах і на високогір’ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Карпатах через відлигу можливе сходження лавин

В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, вчора, 4 лютого, у горах Українських Карпат, у межах Закарпатської області, зійшло 7 лавин.

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