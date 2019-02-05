Завтра у Карпатах зберігається сніголавинна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Завтра, 6 лютого, у горах і на високогір’ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
"За даними Український гідрометцентр, 6 лютого у горах і на високогір’ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.
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В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.
Нагадаємо, вчора, 4 лютого, у горах Українських Карпат, у межах Закарпатської області, зійшло 7 лавин.