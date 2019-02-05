Завтра в Карпатах сохраняется снеголавинная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Завтра, 6 февраля, в горах и на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"По данным Украинского гидрометцентра, 6 февраля в горах и на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
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В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
Напомним, вчера, 4 февраля, в горах Украинских Карпат, в пределах Закарпатской области, сошло 7 лавин.