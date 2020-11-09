Завдання збитків порту "Южний": запобіжний захід отримала ще одна підозрювана

“За результатами судового засідання, яке відбулось 9 листопада 2020 року, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід одній з підозрюваних в організації корупційної схеми, яка завдала державному підприємству "Морський торговельний порт "Южний" збитків на суму 47,5 млн гривень, у вигляді застави у розмірі 608 100 гривень”, - йдеться в повідомленні.

Також на підозрювану покладено процесуальні обов’язки. Зокрема, вона зобов’язана здати до відповідних органів державної влади паспорти та інші документи, які дають право на виїзд з України, носити електронні засоби контролю, прибувати за вимогою до детектива, прокурора або суду; повідомляти слідчого, детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; здати на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон; утримуватися від спілкування з підозрюваними та іншими особами.

Найближчим часом буде розглянуто клопотання детектива НАБУ про обрання запобіжного заходу ще 1 підозрюваному у даному кримінальному провадженні.

Додамо, що 30 жовтня Вищим антикорупційним судом було обрано запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі щодо заволодіння 47,5 млн гривень коштів ДП “Морський торговельний порт “Южний”.

Нагадаємо, що в кінці жовтня посадовців порту "Южний" запідозрили у зловживаннях на 47,5 млн грн.