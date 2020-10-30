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Завдання збитків порту "Южний": запобіжні заходи отримали вже троє підозрюваних

Завдання збитків порту "Южний": запобіжні заходи отримали вже троє підозрюваних

Київ • УНН

 • 15373 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Вищим антикорупційним судом обрано запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі щодо заволодіння 47,5 млн гривень коштів ДП “Морський торговельний порт “Южний”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

"За результатами судових засідань, які відбулись 28 та 29 жовтня, слідчі судді ВАКС... обрали запобіжні заходи 3 підозрюваним в організації корупційної схеми, яка завдала ДП “МТП “Южний” збитків на суму 47,5 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

У САП нагадали, що до представника приватного сектору, якого у прокуратурі називають "одним з організаторів цього злочину", застосовано арешт з альтернативою застави у 4 млн 204 тис. гривень. Одному з чинних керівників порту “Южний” суд також обрав арешт з альтернативою 21 млн 20 тис. гривень застави. У разі внесення застави на підозрюваних покладаються процесуальні обов’язки - здати закордонні паспорти і носити електронні браслети.

Також обрано запобіжний захід й одній з представниць приватного сектору — цілодобовий домашній арешт, з носінням електронного браслету та здачею закордонного паспорта.

Строк дії ухвал щодо всіх підозрюваних — до 26 грудня включно.

"Найближчим часом слідчими суддями Вищого антикорупційного суду будуть розглянуті клопотання детективів про обрання запобіжних заходів ще 8 підозрюваним у даному кримінальному провадженні", - вказали у САП.

Нагадаємо, посадовців порту "Южний" запідозрили у зловживаннях на 47,5 млн грн.

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