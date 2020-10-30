Нанесение ущерба порту "Южный": меры пресечения получили уже трое подозреваемых

"По результатам судебных заседаний, которые состоялись 28 и 29 октября, следственные судьи ВАКС... избрали меры пресечения 3 подозреваемым в организации коррупционной схемы, которая нанесла ГП "МТП "Южный" ущерб на сумму 47,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что в отношении представителя частного сектора, которого в прокуратуре называют "одним из организаторов этого преступления", применен арест с альтернативой залога в 4 млн 204 тыс. гривен. Одному из действующих руководителей порта "Южный" суд также избрал арест с альтернативой 21 млн 20 тыс. гривен залога. В случае внесения залога на подозреваемых возлагаются процессуальные обязанности - сдать загранпаспорта и носить электронные браслеты.

Также избрана мера пресечения и одной из представительниц частного сектора - круглосуточный домашний арест, с ношением электронного браслета и сдачей загранпаспорта.

Срок действия постановлений в отношении всех подозреваемых - до 26 декабря включительно.

"В ближайшее время следственными судьями Высшего антикоррупционного суда будут рассмотрены ходатайства детективов об избрании меры пресечения еще 8 подозреваемым в данном уголовном производстве", - указали в САП.

Напомним, должностных лиц порта "Южный" заподозрили в злоупотреблениях на 47,5 млн грн.