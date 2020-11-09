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Нанесение ущерба порту "Южный": меру пресечения получила еще одна подозреваемая

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Еще одной подозреваемой по делу о завладении 47,5 млн гривен средств государственного предприятия "МТП "Южный" избрана мера пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

"По результатам судебного заседания, которое состоялось 9 ноября 2020 года, следственный судья Высшего антикоррупционного суда по ходатайству детектива НАБУ, согласованным прокурором САП, избрал меру пресечения одной из подозреваемых в организации коррупционной схемы, которая нанесла государственному предприятию "Морской торговый порт "Южный" убытков на сумму 47,5 млн гривен в виде залога в размере 608 100 гривен", - говорится в сообщении.

Также на подозреваемую возложены процессуальные обязанности. В частности, она обязана сдать в соответствующие органы государственной власти паспорта и другие документы, которые дают право на выезд из Украины, носить электронные средства контроля, прибывать по требованию к детективу, прокурору или суд; уведомлять следователя, детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы; сдать на хранение паспорт гражданина Украины для выезда за границу; воздерживаться от общения с подозреваемыми и другими лицами.

В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения еще 1 подозреваемому в данном уголовном производстве.

Добавим, что 30 октября Высшим антикоррупционным судом были избраны меры пресечения трем подозреваемым по делу о завладении 47,5 млн гривен средств ГП "Морской торговый порт "Южный".

Напомним, что в конце октября должностных лиц порта "Южный" заподозрили в злоупотреблениях на 47,5 млн грн.

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