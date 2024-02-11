Затриманий на кордоні: Українець перевозив тростини для ходьби з можливістю стріляти та інші реліквії

На українсько-румунському кордоні в українця митники виявили 3 тростини для ходьби з можливостями здійснення вогнепального ураження й інші предмети старовини. Про це повідомляє Державна митна служба України, передає УНН.

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Сьогодні на українсько-румунському кордоні в пункті пропуску "Красноїльськ-Вікову де Сус" співробітники Чернівецької митниці виявили несподіваний вантаж у громадянина України.

Українець обрав смугу руху "Зелений коридор" і намагався уникнути декларування предметів, що перевозилися. Однак під оглядом митників було виявлено 3 тростини для ходьби з можливостями здійснення вогнепального ураження.

Крім тростин, у транспортному засобі також були знайдені старовинні предмети. Серед них - рамки для портретів, люстри підвісні, підсвічники, килим, гіпсова статуя "міфічна істота", вази, підноси, картини на полотні та інші елементи інтер'єру.

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Працівники митниці наразі складають протокол про порушення митних правил згідно з частиною 3 статті 471 Митного кодексу України. Також до Нацполіції направлено повідомлення щодо факту виявлення предметів, які можуть бути стрілецькою зброєю.

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