Задержанный на границе: Украинец перевозил трости для ходьбы с возможностью стрелять и другие реликвии
Киев • УНН
Таможенники на украинско-румынской границе обнаружили в транспортном средстве гражданина Украины 3 трости с возможностями осуществления огнестрельного поражения и другие предметы старины.
На украинско-румынской границе у украинца таможенники обнаружили 3 трости для ходьбы с возможностями осуществления огнестрельного поражения и другие предметы старины. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.
Детали
Сегодня на украинско-румынской границе в пункте пропуска "Красноильск-Викову де Сус" сотрудники Черновицкой таможни обнаружили неожиданный груз у гражданина Украины.
Украинец выбрал полосу движения "Зеленый коридор" и пытался избежать декларирования перевозимых предметов. Однако при осмотре таможенников было обнаружено 3 трости для ходьбы с возможностями осуществления огнестрельного поражения.
Кроме тростей, в транспортном средстве также были найдены старинные предметы. Среди них - рамки для портретов, люстры подвесные, подсвечники, ковер, гипсовая статуя "мифическое существо", вазы, подносы, картины на холсте и другие элементы интерьера.
Добавим
Работники таможни сейчас составляют протокол о нарушении таможенных правил согласно части 3 статьи 471 Таможенного кодекса Украины. Также в Нацполицию направлено сообщение по факту обнаружения предметов, которые могут быть стрелковым оружием.
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Задержанный на границе: Украинец перевозил трости для ходьбы с возможностью стрелять и другие реликвии
Таможенники на украинско-румынской границе обнаружили в транспортном средстве гражданина Украины 3 трости с возможностями осуществления огнестрельного поражения и другие предметы старины.
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