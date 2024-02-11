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Задержанный на границе: Украинец перевозил трости для ходьбы с возможностью стрелять и другие реликвии

Задержанный на границе: Украинец перевозил трости для ходьбы с возможностью стрелять и другие реликвии

Киев  •  УНН

11 февраль 2024, 20:33  •  3286 просмотра

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Таможенники на украинско-румынской границе обнаружили в транспортном средстве гражданина Украины 3 трости с возможностями осуществления огнестрельного поражения и другие предметы старины.

На украинско-румынской границе у украинца таможенники обнаружили 3 трости для ходьбы с возможностями осуществления огнестрельного поражения и другие предметы старины. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня на украинско-румынской границе в пункте пропуска "Красноильск-Викову де Сус" сотрудники Черновицкой таможни обнаружили неожиданный груз у гражданина Украины.

Украинец выбрал полосу движения "Зеленый коридор" и пытался избежать декларирования перевозимых предметов. Однако при осмотре таможенников было обнаружено 3 трости для ходьбы с возможностями осуществления огнестрельного поражения.

Кроме тростей, в транспортном средстве также были найдены старинные предметы. Среди них - рамки для портретов, люстры подвесные, подсвечники, ковер, гипсовая статуя "мифическое существо", вазы, подносы, картины на холсте и другие элементы интерьера.

Добавим

Работники таможни сейчас составляют протокол о нарушении таможенных правил согласно части 3 статьи 471 Таможенного кодекса Украины. Также в Нацполицию направлено сообщение по факту обнаружения предметов, которые могут быть стрелковым оружием.

Таможенники задержали водителя, который хотел контрабандой вывезти в Румынию сигарет на почти 12 млн гривен10 февраль 2024, 08:13 • 28739 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКриминал и ЧП
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
Затриманий на кордоні: Українець перевозив тростини для ходьби з можливістю стріляти та інші реліквії
Detained at the border: Ukrainian was carrying walking sticks with the ability to shoot and other relics
Новости по теме

Задержанный на границе: Украинец перевозил трости для ходьбы с возможностью стрелять и другие реликвии

Таможенники на украинско-румынской границе обнаружили в транспортном средстве гражданина Украины 3 трости с возможностями осуществления огнестрельного поражения и другие предметы старины.

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