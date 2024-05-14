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Засуджений до 24 років за вбивство дружини ексміністр економіки Казахстану Бішимбаєв оскаржить вирок

Засуджений до 24 років за вбивство дружини ексміністр економіки Казахстану Бішимбаєв оскаржить вирок

Київ • УНН

 • 19379 перегляди

Ексміністра Казахстану Куандика Бішимбаєва засудили до 24 років позбавлення волі за вбивство Салтанат Нукенової після сварки в ресторані, адвокат подає апеляцію.

Адвокат казахстанського ексміністра Куандика Бішимбаєва Лейла Рамазанова повідомила Orda.kz про те, що має намір подати апеляцію на вирок, згідно з яким її підзахисний має провести 24 роки у в'язниці, пише УНН.

Деталі

"Так, будемо подавати апеляцію. Звичайно, ми не згодні з вироком. Не можу сказати, які в нас плани, ми на руки ще документи не отримали. Маємо отримати їх не пізніше п'яти діб після оголошення вироку", - сказала Рамазанова.

А ось адвокат потерпілої сторони Жанна Уразбахова, як зазначено, "схоже, залишилася задоволена результатом судового розгляду". Вона подякувала в соцмережах присяжним за об'єктивність і справедливість.

"Серед присяжних було багато жінок. Я бачила, як їм боляче. Дякую за вашу роботу", - написала вона.

Якщо вирок залишать без зміни, за нашою інформацією, Бішимбаєв відбуватиме покарання в Аршали, пише видання.

Доповнення

Ексміністра національної економіки Казахстану Куандика Бішимбаєва затримали 9 листопада 2023 року за підозрою у вбивстві. У ресторані BAU сталася сварка між ним і Салтанат Нукеновою. Жінка померла від побоїв.

24 квітня Куандик Бішимбаєв частково визнав свою провину в убивстві Салтанат Нукенової. 

Судовий розгляд разом із попередніми слуханнями тривав понад два місяці. У підсумку суд присяжних в Астані визнав колишнього міністра економіки Казахстану Куандика Бішимбаєва винним у вбивстві дружини Салтанат Нукенової. Він засуджений до 24 років ув'язнення. Бахитжан Байжанов за приховування засуджений до чотирьох років позбавлення волі.

Казахського ексміністра Бішимбаєва засудили до 24 років позбавлення волі за вбивство дружини13.05.2024, 15:39 • 16966 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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