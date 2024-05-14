Приговоренный к 24 годам за убийство жены экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев обжалует приговор

Адвокат казахстанского экс-министра Куандыка Бишимбаева Лейла Рамазанова сообщила Orda.kz о том, что намеревается подать апелляцию на приговор, согласно которому её подзащитному предстоит провести 24 года в тюрьме, пишет УНН.

Детали

"Да, будем подавать апелляцию. Конечно, мы не согласны с приговором. Не могу сказать, какие у нас планы, мы на руки ещё документы не получили. Должны будем получить их не позднее пяти суток после объявления приговора", - сказала Рамазанова.

А вот адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова, как указао, "похоже, осталась довольна результатом судебного разбирательства". Она поблагодарила в соцсетях присяжных заседателей за объективность и справедливость.

"Среди присяжных было много женщин. Я видела, как им больно. Спасибо за вашу работу", - написала она.

Если приговор оставят без изменения, по нашей информации, Бишимбаев будет отбывать наказание в Аршалы, пишет издание.

Дополнение

Экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева задержали 9 ноября 2023 года по подозрению в убийстве. В ресторане BAU произошла ссора между ним и Салтанат Нукеновой. Женщина скончалась от побоев.

24 апреля Куандык Бишимбаев частично признал свою вину в убийстве Салтанат Нукеновой.

Судебное разбирательство вместе с предварительными слушаниями длилось более двух месяцев. В итоге суд присяжных в Астане признал бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева виновным в убийстве супруги Салтанат Нукеновой. Он приговорен к 24 годам заключения. Бахытжан Байжанов за укрывательство приговорён к четырём годам лишения свободы.

Казахского экс-министра Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены