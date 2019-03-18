Засуджений за приховування домагань французький кардинал зустрівся з Папою Римським
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Ватикані католицький архієпископ Філіп Барбарен, засуджений за приховування домагань, зустрівся з Папою Римським. Про це повідомляє The Associated Press, передає УНН.
Філіп Барбарен був призначений на аудієнцію до Папи в понеділок вранці.
Нагадаємо, 7 березня католицького архієпископа з Ліона засудили на 6 місяців умовно за приховування сексуальних домагань до скаутів у своїй єпархії. Барбарена визнали винним в тому, що він не подав звіт про зловживання Бернарда Прейната, який більше десяти років домагався до хлопчиків.
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Прейнат повинен постати перед судом наступного року. Він зізнався в домаганні до бойскаутів у 1970-х і 1980-х роках.