Осужденный за сокрытие домогательств французский кардинал встретился с Папой Римским
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Ватикане католический архиепископ Филипп Барбарен, осужденный за сокрытие домогательств, встретился с Папой Римским. Об этом сообщает The Associated Press, передает УНН.
Филипп Барбарен был назначен на аудиенцию к Папе в понедельник утром.
Напомним, 7 марта католического архиепископа из Лиона осудили на 6 месяцев условно за сокрытие сексуальных домогательств к скаутам в своей епархии. Барбарена признали виновным в том, что он не подал отчет о злоупотреблениях Бернарда Прейната, который больше десяти лет домогался к мальчикам.
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Прейнат должен предстать перед судом в следующем году. Он признался в домогательстве к бойскаутам в 1970-х и 1980-х годах.