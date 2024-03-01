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Заступник Столтенберга про ядерні погрози путіна: це частина психологічного тиску, НАТО не бачить безпосередньої загрози застосування рф цієї зброї

Київ • УНН

 • 22647 перегляди

Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що росія використовує ядерні погрози для залякування, НАТО не бачить безпосередньої загрози застосування росією цієї зброї, хоча такі заяви підривають довіру.

Заступник Столтенберга про ядерні погрози путіна: це частина психологічного тиску, НАТО не бачить безпосередньої загрози застосування рф цієї зброї

рф використовує ядерні погрози як залякування, у НАТО не бачать безпосередньої загрози застосування росією цієї зброї, хоча такі заяви підривають довіру. Про це заявив заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в інтерв'ю El Pais, пише УНН.  

Запитання: Цього четверга путін говорив про ядерну атаку, яка знищить "усю цивілізацію". Наскільки серйозно ви ставитеся до цих слів?

Заступник Генсека НАТО:

Ми спостерігаємо ядерні погрози з боку російських лідерів щонайменше з початку війни два роки тому. Це велику безвідповідальність для такої ядерної наддержави, як росія, яка має діяти помірковано. Це частина їхнього арсеналу залякування та психологічного тиску

- відповів Джоане, наскільки серйозно ставиться до заяв путіна, який знову лякав ядерною зброєю.

На уточнення, чи інтерпретує він "це більше як блеф, ніж як реальну загрозу", заступник Генсека НАТО відповів: "Це мова, яка більше заглиблюється у логіку психологічного залякування, ніж у реальні наміри".

Ми не бачимо безпосередньої загрози застосування росією цієї зброї. Але ці заяви самі собою дуже небезпечні, оскільки підривають довіру. росія усвідомлює наслідки такого кроку. Це його пишномовний спосіб атакувати Захід, наприклад, коли він описує війну, яку він розпочав в Україні, як війну цивілізацій, або коли він стверджує, що Захід намагається знищити росію, що абсолютно абсурдно

- зазначив Джоане.

путін відповів Макрону на пропозицію відправити війська НАТО в Україну та знову почав лякати світ ядерним конфліктом29.02.24, 12:14 • 26844 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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