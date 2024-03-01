Заместитель Столтенберга о ядерных угрозах путина: это часть психологического давления, НАТО не видит непосредственной угрозы применения рф этого оружия
Киев • УНН
Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что россия использует ядерные угрозы для запугивания, НАТО не видит непосредственной угрозы применения россией этого оружия, хотя такие заявления подрывают доверие.
рф использует ядерные угрозы как запугивание, в НАТО не видят непосредственной угрозы применения россией этого оружия, хотя такие заявления подрывают доверие. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью El Pais, пишет УНН.
Мы наблюдаем ядерные угрозы со стороны российских лидеров как минимум с начала войны два года назад. Это большая безответственность для такой ядерной сверхдержавы, как россия, которая должна действовать умеренно. Это часть их арсенала запугивания и психологического давления
На уточнение, интерпретирует ли он "это больше как блеф, чем как реальную угрозу", заместитель Генсека НАТО ответил: "Это речь, которая больше углубляется в логику психологического запугивания, чем в реальные намерения".
Мы не видим непосредственной угрозы применения россией этого оружия. Но эти заявления сами по себе очень опасны, поскольку подрывают доверие. россия осознает последствия такого шага. Это его высокопарный способ атаковать Запад, например, когда он описывает войну, которую он начал в Украине, как войну цивилизаций, или когда он утверждает, что Запад пытается уничтожить россию, что абсолютно абсурдно
путин ответил Макрону на предложение отправить войска НАТО в Украину и снова начал пугать мир ядерным конфликтом29 февраля 2024, 10:14 • 24678 просмотров
Заместитель Столтенберга о ядерных угрозах путина: это часть психологического давления, НАТО не видит непосредственной угрозы применения рф этого оружия
Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что россия использует ядерные угрозы для запугивания, НАТО не видит непосредственной угрозы применения россией этого оружия, хотя такие заявления подрывают доверие.
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