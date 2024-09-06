Заступник держсекретаря США прибув до Києва
Київ • УНН
Річард Верма, заступник держсекретаря США, прибув до Києва для обговорення економічного відновлення України. Він зустрінеться з представниками приватного сектору та компаній Aon, Jacobs і Day & Zimmermann.
В Київ прибув заступник держсекретаря США Річард Верма. Американський чиновник планує обговорити із представниками приватного сектору підтримку США щодо економічного відновлення України. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у п'ятницю, передає УНН.
Рада вітати заступника Держсекретаря Верму знову в Києві! Разом із представниками приватного сектору, компаній Aon, Jacobs та Day & Zimmermann, Держсекретар Верма приїхав обговорити підтримку США щодо економічного відновлення України
У липні ВВП України зріс на 2,7% - Мінекономіки05.09.24, 19:18 • 22780 переглядiв