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Заступник держсекретаря США прибув до Києва

Заступник держсекретаря США прибув до Києва

Київ • УНН

 • 17887 перегляди

Річард Верма, заступник держсекретаря США, прибув до Києва для обговорення економічного відновлення України. Він зустрінеться з представниками приватного сектору та компаній Aon, Jacobs і Day & Zimmermann.

В Київ прибув заступник держсекретаря США Річард Верма. Американський чиновник планує обговорити із представниками приватного сектору підтримку США щодо економічного відновлення України. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у п'ятницю, передає УНН

Рада вітати заступника Держсекретаря Верму знову в Києві! Разом із представниками приватного сектору, компаній Aon, Jacobs та Day & Zimmermann, Держсекретар Верма приїхав обговорити підтримку США щодо економічного відновлення України

- написала Брінк у соцмережі X. 

У липні ВВП України зріс на 2,7% - Мінекономіки05.09.24, 19:18 • 22780 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ЕкономікаПолітика

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