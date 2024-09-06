Заместитель госсекретаря США прибыл в Киев
Киев • УНН
Ричард Верма, заместитель госсекретаря США, прибыл в Киев для обсуждения экономического восстановления Украины. Он встретится с представителями частного сектора и компаний Aon, Jacobs и Day & Zimmermann.
В Киев прибыл заместитель госсекретаря США Ричард Верма. Американский чиновник планирует обсудить с представителями частного сектора поддержку США по экономическому восстановлению Украины. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в пятницу, передает УНН.
Рада приветствовать заместителя Госсекретаря Верму снова в Киеве! Вместе с представителями частного сектора, компаний Aon, Jacobs и Day & Zimmermann, Госсекретарь Верма приехал обсудить поддержку США по экономическому восстановлению Украины
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