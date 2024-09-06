В Украине собрано уже более 35 миллионов тонн нового урожая - Минагро 35 минут назад • 4339 просмотра

Заместитель госсекретаря США прибыл в Киев 39 минут назад • 7722 просмотра

В правительстве заверили, что выплата субсидий будет происходить в полном объеме 45 минут назад • 7990 просмотра

Минэнерго назвали условия, при которых зиму пройдем в нормальном режиме 59 минут назад • 6573 просмотра