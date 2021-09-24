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Заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова утримують в найгірших умовах - адвокат

Заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова утримують в найгірших умовах - адвокат

Київ • УНН

 • 16470 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Заарештований в Сімферополі кримськотатарський активіст Наріман Джелялов знаходиться в найгірших умовах з усіх фігурантів “справи про диверсію на газопроводі”. Про це повідомляє адвокат Сафіє Шабанова, передає УНН із посиланням на “Крим. Реалії”.

Деталі

Адвокат посилається на слова свого підзахисного Азіза Ахтемова, який також проходить у даній справі.

За її інформацією, Ахтємов розповів, що Наріман Джелялов знаходиться в спецблоці і в його камері дуже сиро. З розмов співкамерників він зрозумів, що камера, де утримують Джелялова, вважається однією з найгірших в СІЗО.

На свої умови утримання Азіз Ахтємов не скаржиться, його помістили в шестимісну камеру, але там знаходиться 7 осіб. У камері є холодильник і телевізор, є можливість читати, сказав Ахтємов.

Додамо

Раніше адвокат Микола Полозов також повідомляв, що Нарімана Джелялова утримують в спецблоці — спеціальному відділі СІЗО, де максимально обмежена як взаємодія з зовнішнім світом, а й з іншими ув’язненими.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялову висунули нове звинувачення: йому загрожує до 20 років за гратами

Доповнення

4 вересня силовики провели в Криму п'ять обшуків і після цього затримали п'ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, двоюрідних братів Асана і Азіза Ахтемових, Шевкета Усеінова. Добу до них не допускали адвокатів.

Наріман Джелялов повідомив адвокату, що протягом 4 вересня, його тримали в наручниках з мішком на голові і під психологічним тиском в невідомому місці, після чого привезли в будівлю ФСБ.

Джеляля, Асана і Азіза Ахтемових звинуватили в диверсії (статті 281 КК РФ). За версією слідства, вони, нібито, мали відношення до пошкодження газопроводу 23 серпня. При цьому, 23 серпня Наріман Джелялов знаходився в Києві, на заходах "Кримської платформи".

6 вересня "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Нарімана Джелялова і братів Ахтемових на 2 місяці.

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