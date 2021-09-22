Заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялову висунули нове звинувачення: йому загрожує до 20 років за гратами

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову було пред'явлено нове звинувачення. Про це інформує УНН з посиланням на адвоката ув'язненого Миколу Полозова у Facebook.

Деталі

Як повідомляє адвокат Джелялова Микола Полозов, тепер, за версією слідства ФСБ, він звинувачується в скоєнні диверсії в складі організованої групи з п. "А", ч. 2 ст. 281 КК РФ - від 12 до 20 років позбавлення волі та по ч. 4 ст. 222.1 КК РФ - незаконне придбання, передача, зберігання, перевезення, пересилання чи носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв в складі організованої групи - від 10 до 15 років позбавлення волі.

Цитата

"Свою провину в інкримінованих діяннях Наріман не визнає. Давати свідчення на додатковому допиті він відмовився, скориставшись правом обвинуваченого не давати показання. В цілому стан здоров'я Нарімана Джелялова задовільний. Умови утримання особливих нарікань поки не викликають. Всім дякує за підтримку і передає великий привіт", - повідомив Микола Полозов.

Доповнення

4 вересня силовики провели в Криму п'ять обшуків і після цього затримали п'ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, двоюрідних братів Асана і Азіза Ахтемових, Шевкета Усеінова. Добу до них не допускали адвокатів.

Наріман Джелялов повідомив адвокату, що протягом 4 вересня, його тримали в наручниках з мішком на голові і під психологічним тиском в невідомому місці, після чого привезли в будівлю ФСБ.

Джеляля, Асана і Азіза Ахтемових звинуватили в диверсії (статті 281 КК РФ). За версією слідства, вони, нібито, мали відношення до пошкодження газопроводу 23 серпня. При цьому, 23 серпня Наріман Джелялов знаходився в Києві, на заходах "Кримської платформи".

6 вересня "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Нарімана Джелялова і братів Ахтемових на 2 місяці.

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