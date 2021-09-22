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Заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову выдвинули новое обвинение: ему грозит до 20 лет за решеткой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Первому заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову было предъявлено новое обвинение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката заключенного Николая Полозова в Facebook.

Детали

Как сообщает адвокат Джелялова Николай Полозов, теперь, по версии следствия ФСБ, он обвиняется в совершении диверсии в составе организованной группы п. "А", ч. 2 ст. 281 УК РФ - от 12 до 20 лет лишения свободы и по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ - незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы - от 10 до 15 лет лишения свободы.

Цитата

"Свою вину в инкриминируемых деяниях Нариман не признает. Давать показания на дополнительном допросе он отказался, воспользовавшись правом обвиняемого не давать показания. В целом состояние здоровья Наримана Джелялова удовлетворительное. Условия содержания особых нареканий пока не вызывают. Всех благодарит за поддержку и передает большой привет", - сообщил Николай Полозов.

Дополнение

4 сентября силовики провели в Крыму пять обысков и после этого задержали пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, двоюродных братьев Асана и Азиза Ахтемовых, Шевкета Усеинова. Сутки к ним не допускали адвокатов.

Нариман Джелялов сообщил адвокату, что на протяжении 4 сентября, его держали в наручниках с мешком на голове и под психологическим давлением в неизвестном месте, после чего привезли в здание ФСБ.

Джелялова, Асана и Азиза Ахтемовых обвинили в диверсии (статьи 281 УК РФ). По версии следствия, они, якобы, имели отношение к повреждению газопровода 23 августа. При этом, 23 августа Нариман Джелялов находился в Киеве, на мероприятиях "Крымской платформы".

6 сентября "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых на 2 месяца.

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