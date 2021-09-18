"Помста ФСБ за відмову від свідчень": арештованому в Криму Ахтемову висунули нові обвинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Стосовно арештованого в окупованому Криму за підозрою в "скоєнні диверсії на газопроводі" кримчанина Асана Ахтемова російські силовики посилили обвинувачення. Про це сьогодні повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.
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"Асану Ахтемову, обвинуваченому у справі проти Нарімана Джелялова і братів Ахтемових слідство ФСБ посилило обвинувачення. До раніше висунутих обвинувачень у "вчиненні диверсії" додали організовану групу осіб і придбання, зберігання вибухових речовин групою осіб. Санкція за цими статтями від 12 до 20 і від 10 до 15. Показання були вибиті нелюдськими тортурами", - повідомив Полозов.
Деталі
Жорсткість обвинувачення щодо Ахтемова є "помстою ФСБ за відмову від перших зізнавальних свідчень", заявив в коментарі "Крым.Реалии" адвокат Ахтемова Айдер Азаматов.
Він підтвердив, що до обвинувачення додані статті про "диверсію, вчинену організованою групою" і "незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання чи носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв, вчинені групою осіб".
"Ця зміна і санкція статей вже передбачає мінімум від 10 років позбавлення волі. Це ФСБ так мстять Асану за відмову від перших зізнавальних свідчень", - повідомив адвокат.
Додамо
Протягом 3-4 вересня в Криму співробітники ФСБ затримали Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеінова.
Вранці 4 вересня після обшуків був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.