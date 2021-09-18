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"Месть ФСБ за отказ от показаний": арестованному в Крыму Ахтемову выдвинули новые обвинения

Киев  •  УНН

 • 24095 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В отношении арестованного в оккупированном Крыму по подозрению в “совершении диверсии на газопроводе” крымчанина​ Асана Ахтемова российские силовики ужесточили обвинение. Об этом сегодня сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Цитата:

“Асану Ахтемову, обвиняемому по делу против Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых следствие ФСБ ужесточило обвинение. К ранее предъявленному обвинению в "совершению диверсии“ добавили организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц. Санкция по данным статьям от 12 до 20 и от 10 до 15. Показания были выбиты бесчеловечными пытками”, — сообщил Полозов.

Детали

Жесткость обвинения в отношении Ахтемова является “местью ФСБ за отказ от первых признательных показаний”, заявил в комментарии “Крым.Реалии” адвокат Ахтемова Айдер Азаматов.

Он подтвердил, что к обвинению добавлены статьи о “диверсии, совершенной организованной группой” и “незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц”.

“Это ужесточение и санкция статей уже предусматривает минимум от 10 лет лишения свободы. Это ФСБ так мстят Асану за отказ от первых признательных показаний”, — сообщил адвокат.

Добавим

В течении 3-4 сентября в Крыму сотрудники ФСБ задержали Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахметова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября после обысков был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

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