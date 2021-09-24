Заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова содержат в самых худших условиях - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Арестованный в Симферополе крымскотатарский активист Нариман Джелялов находится в самых худших условиях из всех фигурантов "дела о диверсии на газопроводе". Об этом сообщает адвокат Сафие Шабанова, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".
Детали
Она ссылается на слова своего подзащитного Азиза Ахтемова, который также проходит по данному делу.
По ее информации, Ахтемов рассказал, что Нариман Джелял находится в спецблоке и в его камере очень сыро. Из разговоров сокамерников он понял, что камера, где содержат Джеляла, считается одной из наихудших в СИЗО.
На свои условия содержания Азиз Ахтемов не жалуется, его поместили в шестиместную камер, но там находится 7 человек. В камере имеется холодильник и телевизор, есть возможность читать, сказал Ахтемов.
Добавим
Ранее адвокат Николай Полозов также сообщал, что Наримана Джелялова содержат в спецблоке - специальном отделе СИЗО, где максимально ограничено как взаимодействие с внешним миром, но и с другими заключенными.
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Дополнение
4 сентября силовики провели в Крыму пять обысков и после этого задержали пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, двоюродных братьев Асана и Азиза Ахтемовых, Шевкета Усеинова. Сутки к ним не допускали адвокатов.
Нариман Джелялов сообщил адвокату, что на протяжении 4 сентября, его держали в наручниках с мешком на голове и под психологическим давлением в неизвестном месте, после чего привезли в здание ФСБ.
Джелялова, Асана и Азиза Ахтемовых обвинили в диверсии (статьи 281 УК РФ). По версии следствия, они, якобы, имели отношение к повреждению газопровода 23 августа. При этом, 23 августа Нариман Джелялов находился в Киеве, на мероприятиях "Крымской платформы".
6 сентября "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых на 2 месяца.