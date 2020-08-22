Заступник голови МОН: вимагати від батьків благодійні внески на школи - незаконно

“Це повністю незаконнно. Це, розумієте, просто традиція, яка просто вже, як мінімум, декілька десятків років кочує з року в рік. Місцева влада на сьогодні в тому обсязі в якому необхідно, вона може повністю забезпечити всіма потребами школу. Просто це вже якісь викручування . Тобто фактично вони з батьків щось зібрали і, відповідно, зекономлені кошти, вони вже можуть на якийсь спецфонд, ще на щось там використати”, — наголосив він.

Гарбарук також зазначив, що є певне середовище батьків, які самі активно піднімають питання подарунків вчителям тощо.

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Нагадаємо в Міносвіти заявили, що батьки повинні контролювати навчальний процес в умовах карантину.