У МОН вважають, що батьки повинні контролювати навчальний процес в умовах карантину

"Все робиться для того, щоб перше вересня відбулося в незалежності від того, яка буде ситуація. Безумовно, ми розуміємо, що будуть червоні зони і ми від того не вбережемося. І ця ситуація характерна не тільки в Україні, вона характерна і в сусідніх країнах, які знаходяться поряд з нами", - сказав Гарбарук.

За його словами, основна кількість навчальних закладів знаходиться в комунальній власності і згідно законодавства їх матеріально-технічне забезпечення знаходиться в їх компетенції.

"В даному випадку я вважаю, що ті рекомендації, які були видані нашим міністерством і МОЗ, вони повинні виконуватися на місцях. Саме головне, щоб до контролю, щоб ці рекомендації виконувалися, долучилися батьки. Тобто не батьки, які здати гроші на щось, а батьки, які контролюють процес навчання, забезпечення навчальних закладів дезінфекторами та іншими речами", - зазначив Гарбарук.

Також він наголосив, що гроші на забезпечення шкіл засобами індивідуального захисту повинні виділятися з місцевих бюджетів.

Нагадаємо, як повідомили в МОН, навчання у школах, які знаходяться у "червоній" зоні, відбуватиметься в онлайн-режимі.