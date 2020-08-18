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В МОН считают, что родители должны контролировать учебный процесс в условиях карантина

В МОН считают, что родители должны контролировать учебный процесс в условиях карантина

Киев  •  УНН

 • 13702 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. По контролю соблюдения рекомендаций относительно учебного процесса в условиях карантина должны присоединиться родители. Они должны контролировать обеспечение учебных заведений средствами индивидуальной защиты. Об этом заявил в эфире телеканала Zik заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук, передает УНН.

"Все делается для того, чтобы первое сентября состоялось в независимости от того, какая будет ситуация. Безусловно, мы понимаем, что будут красные зоны и мы от этого не убережемся. И эта ситуация характерна не только в Украине, она характерна и в соседних странах, которые находятся рядом с нами", - сказал Гарбарук.

По его словам, основное количество учебных заведений находится в коммунальной собственности и в соответствии с законодательством их материально-техническое обеспечение находится в их компетенции.

"В данном случае я считаю, что те рекомендации, которые были выданы нашим министерством и Минздравом, они должны выполняться на местах. Самое главное, чтобы к контролю, чтобы эти рекомендации выполнялись, присоединились родители. То есть не родители, которые сдать деньги на что-то, а родители, контролирующие процесс обучения, обеспечение учебных заведений дезинфекторами и другими вещами", - отметил Гарбарук.

Также он отметил, что деньги на обеспечение школ средствами индивидуальной защиты должны выделяться из местных бюджетов.

Напомним, как сообщили в МОН, обучение в школах, находящихся в "красной" зоне, будет происходить в онлайн-режиме.

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