Заместитель главы Минобразования: требовать от родителей благотворительные взносы на школы - незаконно

“Это полностью незаконнно. Это, понимаете, просто традиция, просто уже, как минимум, несколько десятков лет кочует из года в год. Местные власти сегодня в том объеме, в котором необходимо, они могут полностью обеспечить всеми потребностями школу. Просто это уже какие-то выкручивания. То есть фактически они с родителей что-то собрали и, соответственно, сэкономленные средства, они уже могут на спецфонд, еще на что-то там использовать”, — подчеркнул он.

Гарбарук также отметил, что есть определенная среда родителей, которые сами активно поднимают вопрос подарков учителям и тому подобное.

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Напомним, в Минобразования заявили, что родители должны контролировать учебный процесс в условиях карантина.