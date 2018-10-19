Заступник Держсекретаря США розповіла про зустріч з Аваковим

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Заступниця Державного cекретаря США – керівниця Бюро держдепартаменту з питань протидії міжнародному наркотрафіку та розвитку правоохоронної системи Кірстен Медісон обговорила з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим стан реформ у правоохоронних органах і Національній поліції України. Про це вона сказала на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.