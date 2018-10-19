Заступник Держсекретаря США розповіла про зустріч з Аваковим
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Заступниця Державного cекретаря США – керівниця Бюро держдепартаменту з питань протидії міжнародному наркотрафіку та розвитку правоохоронної системи Кірстен Медісон обговорила з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим стан реформ у правоохоронних органах і Національній поліції України. Про це вона сказала на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
“У мене була дуже продуктивна зустріч, навіть низка зустрічей з міністром Аваковим, під час яких ми обговорювали стан реформ у правоохоронних органах і Національної поліції України”, — сказала вона.
За словами Медісон, її враження від реформ в цій сфері доволі позитивні.
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“Як я вже казала, заснування патрульної поліції в Україні — це є одна з видимих реформ, які створюють нову, більш сучасну Україну”, — відмітила помічниця Держсекретаря.
На її думку, щодо реформ правоохоронної сфери Україна рухається "у правильному напрямку“.
“Я думаю, що у цьому напрямку ви рухаєтесь правильно”, — наголосила вона.
Нагадаємо, заступник Держсекретаря США обговорить із прикордонниками реформування пунктів перетину кордону.