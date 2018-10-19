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Заместитель госсекретаря США рассказала о встрече с Аваковым

Киев  •  УНН

 • 13884 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Заместитель Государственного Секретаря США - руководитель Бюро госдепартамента по вопросам противодействия международному наркотрафику и развития правоохранительной системы Кирстен Мэдисон обсудила с министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым состояние реформ в правоохранительных органах и Национальной полиции Украины. Об этом она сказала на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

"У меня была очень продуктивная встреча, даже ряд встреч с министром Аваковым, во время которых мы обсуждали состояние реформ в правоохранительных органах и Национальной полиции Украины", - сказала она.

По словам Мэдисон, ее впечатление от реформ в этой сфере довольно положительные.

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"Как я уже говорила, основание патрульной полиции в Украине - это одна из видимых реформ, которые создают новую, более современную Украину", - отметила помощница госсекретаря.

По ее мнению, относительно реформ правоохранительной сферы Украина движется "в правильном направлении".

"Я думаю, что в этом направлении вы движетесь правильно", - подчеркнула она.

Напомним, заместитель госсекретаря США обсудит с пограничниками реформирование пунктов пересечения границы.

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