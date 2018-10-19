Заступник Держсекретаря США обговорить із прикордонниками реформування пунктів перетину кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Заступниця Державного cекретаря США – керівниця Бюро держдепартаменту з питань протидії міжнародному наркотрафіку та розвитку правоохоронної системи Кірстен Медісон 20 жовтня зустрінеться з керівниками ДПСУ.
Про це вона сказала на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
“З нетерпінням чекаю на зустріч з керівниками Держаної прикордонної служби України, яка відбудеться завтра, для того щоб обговорити реформи у прикордонній сфері, зокрема щодо реформування пунктів перетину кордону та відділів спецоперацій”, — сказала вона.
Як повідомляв УНН, помічник держсекретаря США з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності Кірстен Медісон відвідає Україну і Данію, де візьме участь в заходах і дискусіях, присвячених боротьбі з корупцією.