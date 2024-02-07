Засновник повітроплавання в Грузії та оператор "Імеді": хто серед загиблих під час аварії повітряної кулі

Названо імена загиблих під час аварії повітряної кулі в Грузії: Реваз Утургаурі — засновник повітроплавання в країні, польський пілот Кшиштоф Зоопарт та оператор телеканалу "Імеді" Мішо Бідзінашвілі, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

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Повітряна куля злетіла сьогодні вранці зі стадіону Поті і прямувала до Кахетії. Впала в районі Асуреті та згоріла, зіткнувшись з лінією електропередач. Це був спортивний випробувальний політ, підготовка до встановлення світового рекорду та перша в історії Грузії катастрофа повітряної кулі.

Реваз Утургаурі лише кілька днів тому був в ефірі каналу "Новини Кавказу". Це була дивовижна людина, в 70 років повна сил і позитиву. У минулому дипломат та іраніст, свого часу він наважився все кинути та здійснив свою мрію: піднявся у небо та створив компанію Sky Travel. Завдяки йому в Грузії 19 років тому почало розвиватися повітроплавання: як спорт і як вид туризму.

У Грузії повітряна куля зіштовхнулась з лінією електропередач: загинуло троє людей