Основатель воздухоплавания в Грузии и оператор "Имеди": кто среди погибших при крушении воздушного шара

Названы имена погибших при крушении воздушного шара в Грузии: Реваз Утургаури - основатель воздухоплавания в стране, польский пилот Кшиштоф Зоопарт и оператор телеканала "Имеди" Мишо Бидзинашвили, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

Воздушный шар взлетел сегодня утром со стадиона Поти и направлялся в Кахетию. Упал в районе Асурети и сгорел, столкнувшись с линией электропередач. Это был спортивный испытательный полет, подготовка к установлению мирового рекорда и первая в истории Грузии катастрофа воздушного шара.

Реваз Утургаури всего несколько дней назад был в эфире канала "Новости Кавказа". Это был удивительный человек, в 70 лет полный сил и позитива. В прошлом дипломат и иранист, в свое время он решился все бросить и осуществил свою мечту: поднялся в небо и создал компанию Sky Travel. Благодаря ему в Грузии 19 лет назад начало развиваться воздухоплавание: как спорт и как вид туризма.

В Грузии воздушный шар столкнулся с линией электропередач: погибли три человека