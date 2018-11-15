Засідання суду у справі Павла Гриба перенесли на 23 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Північнокавказькому окружному військовому суді закінчилось судове засідання у справі українського політв’язня Павла Гриба. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його батько Ігор Гриб, передає УНН.
“Судове засідання закінчилось. Після обіду, в закритому режимі, в режимі відеоконференції пройшло опитування свідка обвинувачення Єршової Тетяни. Наступне засідання 23 листопада 2018 року”, — написав батько.
Нагадаємо, Північнокавказький окружний військовий суд, який розташований в Ростові-на-Дону, 15 листопада повторно почав розглядати кримінальну справу українця Павла Гриба.
Павло Гриб свідчити в суді під час засідання відмовився.
Як повідомляв УНН, Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.
Судове слідство у справі Павла Гриба, ув’язненого в Росії, перейшло до слухань по суті ще 23 липня. Під час судового засідання Павло не визнав своєї провини.