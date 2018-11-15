Заседание суда по делу Павла Гриба перенесли на 23 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Северокавказком окружном военном суде закончилось судебное заседание по делу украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его отец Игорь Гриб, передает УНН.
"Судебное заседание закончилось. После обеда, в закрытом режиме, в режиме видеоконференции состоялся опрос свидетеля обвинения Ершовой Татьяны. Следующее заседание 23 ноября 2018", - написал отец.
Напомним, Северокавказский окружной военный суд, расположенный в Ростове-на-Дону, 15 ноября повторно начал рассматривать уголовное дело Украинские Павла Гриба.
Павел Гриб свидетельствовать в суде во время заседания отказался.
Как сообщал УНН, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.
Судебное следствие по делу Павла Гриба, заключенного в России, перешло к слушаниям по существу еще 23 июля. Во время судебного заседания Павел не признал своей вины.