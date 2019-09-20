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Засідання щодо мінера мосту Метро затрималося через проблеми з залою у суді

Засідання щодо мінера мосту Метро затрималося через проблеми з залою у суді

Київ • УНН

 • 13871 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Дніпровський районний суд Києва не міг розпочати засідання, на якому планується розглянути клопотання щодо обрання запобіжного заходу мінеру моста Метро Олексію Бельку, через проблеми з залою у суді, повідомляє кореспондент УНН.

Так, спочатку засідання, призначене на 14 годину, мало відбутися в одній залі. На нього прийшла велика кількість журналістів.

У цій першій залі на 14:00 не було забезпечено можливість відеоконференції. Після цього присутніх перевели до зали, де технічні засоби були.

Однак, згодом у першій залі знайшли технічні засоби, і журналісти перейшли знову до неї.

Наразі Белька вже доставили до зали суду.

Нагадаємо, напередодні за погодження Київської місцевої прокуратури № 4 слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії.

Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.

Йому проситимуть арешт.

Як писав УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що візьме на поруки мінера столичного мосту Метро та надасть допомогу у подальшій реабілітації.

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