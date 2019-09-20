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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 79158 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113793 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105558 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112294 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120603 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148757 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149019 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Заседание по минеру моста Метро задержалось из-за проблем с залом в суде

Заседание по минеру моста Метро задержалось из-за проблем с залом в суде

Киев  •  УНН

 • 13871 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Днепровский районный суд Киева не мог начать заседание, на котором планируется рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения минеру моста Метро Алексею Белько из-за проблем с залом в суде, сообщает корреспондент УНН.

Так, сначала заседание, назначенное на 14 часов, должно было состояться в одном зале. На него пришло большое количество журналистов.

В этом первом зале на 14:00 не было обеспечена возможность видеоконференции. После этого присутствующих перевели в зал, где технические средства были.

Однако, позже в первом зале нашли технические средства, и журналисты перешли снова в него.

Сейчас Белько уже доставили в зал суда.

Напомним, накануне по согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года сделал ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

Ему будут просить арест.

Как писал УНН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что возьмет на поруки минера столичного моста Метро и окажет помощь в дальнейшей реабилитации.

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