Заседание по минеру моста Метро задержалось из-за проблем с залом в суде
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Днепровский районный суд Киева не мог начать заседание, на котором планируется рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения минеру моста Метро Алексею Белько из-за проблем с залом в суде, сообщает корреспондент УНН.
Так, сначала заседание, назначенное на 14 часов, должно было состояться в одном зале. На него пришло большое количество журналистов.
В этом первом зале на 14:00 не было обеспечена возможность видеоконференции. После этого присутствующих перевели в зал, где технические средства были.
Однако, позже в первом зале нашли технические средства, и журналисты перешли снова в него.
Сейчас Белько уже доставили в зал суда.
Напомним, накануне по согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года сделал ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.
Ему будут просить арест.
Как писал УНН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что возьмет на поруки минера столичного моста Метро и окажет помощь в дальнейшей реабилитации.