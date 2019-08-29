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Заробітна плата у Києві зросла за рік на 15,5%

Заробітна плата у Києві зросла за рік на 15,5%

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. З червня 2018 року рівень середньої номінальної заробітної плати у столиці зріс на 15,5% і становить 15 650 гривень. Цю статистику оприлюднили в головному управлінні статистики у місті Києві, передає УНН.

Збільшилась в тому числі й погодинна оплата, тепер вона оцінюється в 124 гривні 68 копійок. Це на 24,8% більше, ніж було три місяці тому, у травні.

Найвищі зарплати у робітників фінансової та страхової сфери, IT, журналістів, а також виробників ліків і чиновників. Їх оплата у 1,6 разів більша за середню.

Найменше платять виробникам одягу і виробів зі шкіри, будівельникам, металургійникам і виробникам хімічної продукції. Їхні зарплати не перевищують 10 тисяч 500 гривень.

Індекс реальної заробітної плати дещо інший. Вона зросла за рік на 8,7%, якщо враховувати підвищення цін. Упродовж червня заборгованість у виплаті зарплат у Києві зросла на 3,3%. Борг перед працівниками становить 173 млн 349,8 тис. грн. Це майже один відсоток від зарплатного фонду за місяць. 77,9% боргу припадає на підприємства.

Раніше в УНН повідомляли, що заборгованості з зарплат українців зменшились.

Українські Національні Новини

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