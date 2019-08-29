Заработная плата в Киеве выросла за год на 15,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. С июня 2018 года уровень средней номинальной заработной платы в столице вырос на 15,5% и составляет 15 650 гривен. Эту статистику обнародовали в главном управлении статистики в городе Киеве, передает УНН.
Увеличилась в том числе и почасовая оплата, теперь она оценивается в 124 гривны 68 копеек. Это на 24,8% больше, чем три месяца назад, в мае.
Самые высокие зарплаты у рабочих финансовой и страховой сферы, IT, журналистов, а также производителей лекарств и чиновников. Их оплата в 1,6 раз больше средней.
Меньше платят производителям одежды и изделий из кожи, строителям, металлургов и производителей химической продукции. Их зарплаты не превышают 10 тысяч 500 гривен.
Индекс реальной заработной платы несколько другой. Она выросла за год на 8,7%, если учитывать повышение цен. В течение июня задолженность по выплате зарплат в Киеве выросла на 3,3%. Долг перед работниками составляет 173 млн 349,8 тыс. грн. Это почти один процент от зарплатного фонда за месяц. 77,9% долга приходится на предприятия.
Ранее в УНН сообщали, что задолженности по зарплате украинцев уменьшились.