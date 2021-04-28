Зарізав власних батьків та 8-річного брата: 16-річного підлітка взяли під варту на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Суд відправив під варту 16-літнього юнака за підозрою у скоєнні потрійного вбивства. Зловмисник завдав власним батькам та 8-річному брату численних ножових поранень, від яких ті загинули на місці події. Про це пише УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Цитата
"... 16-річному юнаку, який підозрюється у скоєнні умисного вбивства рідних батьків та 8-річного брата, суд обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці", - йдеться в повідомленні.
Контекст
27 квітня 2021 року в квартирі житлового будинку на вул. Ревуцького були виявлені тіла подружжя та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті.
До вчинення злочину виявився причетним 16-річний старший син потерпілих, який після скоєного декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, вдався до втечі.
Мотив та інші обставини вчинення злочину встановлюються.
Дії підозрюваного кваліфіковано за п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох і більше осіб, а також вбивство малолітньої дитини).
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