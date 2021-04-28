Зарезал своих родителей и 8-летнего брата: 16-летнего подростка взяли под стражу на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Суд отправил под стражу 16-летнего юношу по подозрению в совершении тройного убийства. Злоумышленник нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленных ножевых ранений, от которых те погибли на месте происшествия. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
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"... 16-летнему юноше, который подозревается в совершении умышленного убийства родных родителей и 8-летнего брата, суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Контекст
27 апреля 2021 года в квартире жилого дома на ул. Ревуцкого были обнаружены тела супругов и их малолетнего сына со следами насильственной смерти.
К совершению преступления оказался причастен 16-летний старший сын потерпевших, который после совершенного несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, обратился к бегству.
Мотив и другие обстоятельства совершения преступления устанавливаются.
Действия подозреваемого квалифицированы по п. П. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух и более лиц, а также убийство малолетнего ребенка).
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