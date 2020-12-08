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У Черкаській області один пенсіонер вбив і розчленував іншого

У Черкаській області один пенсіонер вбив і розчленував іншого

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Черкаській області один пенсіонер вбив і розчленував іншого. Розчленоване тіло родичі загиблого знайшли у підвалі, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби прокуратури Черкаської області.

Як повідомили у пресслужбі, 76-річному жителю Черкащини повідомлено про підозру в умисному заподіянні смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 КК України).

"За версією слідства, підозрюваний, перебуваючи у неприязних відносинах з 70-річним жителем Черкас, у підвалі багатоквартирного житлового будинку спричинив потерпілому тілесні ушкодження, від яких останній помер. У подальшому, з метою уникнення кримінальної відповідальності та приховання слідів скоєного злочину зловмисник розчленував труп чоловіка на частини.

Розчленоване тіло чоловіка знайшли родичі загиблого 16 листопада у підвалі будинку по вулиці Надпільній у Черкасах. Напередодні, 14 листопада, вони заявляли про його зникнення", - йдеться у повдіомленні.

На цей час до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, розгляд якого наразі триває.

За вчинене особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Нагадаємо, у Кривому Розі на Дніпропетровщині поліцейські затримали 78-річного чоловіка за вбивство і розчленування жінки.

Українські Національні Новини

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