У Черкаській області один пенсіонер вбив і розчленував іншого
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Черкаській області один пенсіонер вбив і розчленував іншого. Розчленоване тіло родичі загиблого знайшли у підвалі, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби прокуратури Черкаської області.
Як повідомили у пресслужбі, 76-річному жителю Черкащини повідомлено про підозру в умисному заподіянні смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 КК України).
"За версією слідства, підозрюваний, перебуваючи у неприязних відносинах з 70-річним жителем Черкас, у підвалі багатоквартирного житлового будинку спричинив потерпілому тілесні ушкодження, від яких останній помер. У подальшому, з метою уникнення кримінальної відповідальності та приховання слідів скоєного злочину зловмисник розчленував труп чоловіка на частини.
Розчленоване тіло чоловіка знайшли родичі загиблого 16 листопада у підвалі будинку по вулиці Надпільній у Черкасах. Напередодні, 14 листопада, вони заявляли про його зникнення", - йдеться у повдіомленні.
На цей час до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, розгляд якого наразі триває.
За вчинене особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.
Нагадаємо, у Кривому Розі на Дніпропетровщині поліцейські затримали 78-річного чоловіка за вбивство і розчленування жінки.