Запоріжжя: ворог вдарив по прифронтовій громаді "градами", постраждала жінка
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу "градами" Степногірської громади у Приморському поранено 67-річну жінку. Ворожий удар також пошкодив приватні будинки у прифронтовій зоні.
Жінка поранена внаслідок ворожого удару по Приморському, що на Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
За даними ОВА, росіяни вгатили "градами" по прифронтовій Степногірській громаді.
"Пошкоджені приватні будинки. Поранення отримала 67-річна жінка", - повідомив Федоров.
У Запоріжжі знайшли тіло останньої жертви ракетного удару 18 січня, рятувальні роботи завершено26.01.25, 13:15 • 36643 перегляди