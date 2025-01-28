Запорожье: враг ударил по прифронтовой громаде "градами", пострадала женщина
Киев • УНН
В результате обстрела "градами" Степногорской громады в Приморском ранена 67-летняя женщина. Вражеский удар также повредил частные дома в прифронтовой зоне.
Женщина ранена в результате вражеского удара по Приморскому, что в Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
По данным ОВА, россияне вколотили "градами" по прифронтовой Степногорской громаде.
"Повреждены частные дома. Ранения получила 67-летняя женщина", - сообщил Федоров.
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