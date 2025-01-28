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Запорожье: враг ударил по прифронтовой громаде "градами", пострадала женщина

Запорожье: враг ударил по прифронтовой громаде "градами", пострадала женщина

Киев  •  УНН

 • 9659 просмотра

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В результате обстрела "градами" Степногорской громады в Приморском ранена 67-летняя женщина. Вражеский удар также повредил частные дома в прифронтовой зоне.

Женщина ранена в результате вражеского удара по Приморскому, что в Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

По данным ОВА, россияне вколотили "градами" по прифронтовой Степногорской громаде.

"Повреждены частные дома. Ранения получила 67-летняя женщина", - сообщил Федоров.

В Запорожье нашли тело последней жертвы ракетного удара 18 января, спасательные работы завершены26.01.25, 13:15 • 35572 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
zaporozheЗапорожье

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