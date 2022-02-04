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The New York Times

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Запис з місця ДТП з Трухіним "прошляпили" слідчі ДБР - політолог

Запис з місця ДТП з Трухіним "прошляпили" слідчі ДБР - політолог

Київ • УНН

 • 21713 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань мали запитати у Національній поліції відео з камер патрульних з місця ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна. Через те, що цього не було зроблено, виникають запитання до діяльності зазначеного органу. Таку думку у коментарі УНН висловив політичний експерт Сергій Биков.

Цитата:

“Я вважаю, що треба судити про ефективність роботи того чи іншого правоохоронного органу за загальним обсягом справ, а не брати одну за приклад. Але справді, щодо пана Трухіна, виникає питання щодо діяльності ДБР”, — сказав експерт.

Деталі

Як розповідає Биков, у Національної поліції України є відповідний наказ про те, яким чином зберігаються, обробляються, видаються, копіюються тощо усі відеоматеріали, яким чином здійснюється відеофіксація.

У документі, каже Биков, чітко затверджено, що ці відеоматеріали — флешку і нагрудну камеру — співробітник поліції віддає відповідальному поліцейському для подальшого зберігання, потім ці матеріали зберігаються не менше 30 днів.

“Але за практикою, як я вже спілкувався зі своїми колегами, які більш дотичні до правоохоронної діяльності, — реально ці матеріали зберігаються протягом 6 місяців, після цього їх фактично видаляють і записують нові відеоматеріали”, — зауважив співрозмовник.

Протягом зазначеного періоду у 30 днів, відповідно до наказу, ДБР після отримання справи із відповідним спецсуб’єктом мало звернутися до Нацполіції для того, щоб отримати ці відеоматеріали, зазначає експерт.

“Тобто, це фактично прошляпили співробітники ДБР, і тому ми побачили таке затягування розслідування і побачили відеоматеріали тільки зараз, коли фізично вони скоріш за все знищені із архівів НПУ... І це питання не до НПУ — як же так вони знищили їх, тут питання саме до ДБР, бо вони мали звернутися і отримати ці відеодокази”, — вважає експерт.

Так, він підкреслив, що співробітники Нацполіції у випадку цього ДТП спрацювали “більш ніж ефективно”: співробітник поліції відмовився від хабаря, який йому пропонували прямо на дорозі, інші співробітники поліції також відмовилися від хабарів, не відпустили Трухіна із місця події, передали відповідно матеріали до ДБР тощо.

“Тому, коли я почув великі претензії до Монастирського, мене вони фактично здивували — бо це абсолютно не підслідність НПУ та МВС, це підслідність ДБР. Саме вони мають демонструвати ефективність, і саме до них у суспільства має бути велика кількість запитань”, — каже Биков.

Контекст

Днями у ЗМІ з’явилося розслідування щодо ДТП за участі нардепа від “Слуги народу” Олександра Трухіна, а також відео начебто з місця автопригоди. На ньому видно як чоловік, схожий на нардепа Трухіна, звертається до поліцейського зі словами “давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з очільником МВС Денисом Монастирським.

Поліцейський, якому належала камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами правоохоронця, нардеп мав ознаки сп’яніння. Хто саме був за кермом, на відео не видно.

У МВС вже заявили, що встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України Олександра Трухіна та ухвалення відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань, а всі намагання представляти суть справи так, нібито нардеп про щось намагався “домовитися” із міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності.

У ДБР заявили, що матеріалів, оприлюднених журналістами, на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження після появи нових матеріалів у справі про літню ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна. Досудове розслідування доручено здійснювати детективам НАБУ.

На тлі скандалу з відео з місця ДТП народні обранці зареєстрували проект постанови про звернення до Президента щодо визнання незадовільною роботи Олександра Сухачова на посаді голови Державного бюро розслідувань та його звільнення.

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