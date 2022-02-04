Запись с места ДТП с Трухиным "прошляпили" следователи ГБР - политолог

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“Я считаю, что надо судить об эффективности работы того или иного правоохранительного органа по общему объему дел, а не брать одно за пример. Но действительно, в отношении господина Трухина, возникает вопрос о деятельности ГБР", - сказал эксперт.

Детали

Как рассказывает Быков, в Национальной полиции Украины есть соответствующий приказ о том, каким образом хранятся, обрабатываются, выдаются, копируются и т.п. все видеоматериалы, каким образом осуществляется видеофиксация.

В документе, говорит Быков, четко утверждено, что эти видеоматериалы — флешку и нагрудную камеру — сотрудник полиции отдает ответственному полицейскому для дальнейшего хранения, а затем эти материалы хранятся не менее 30 дней.

“Но по практике, как я уже общался со своими коллегами, которые больше касаются правоохранительной деятельности, — реально эти материалы хранятся в течение 6 месяцев, после этого их фактически удаляют и записывают новые видеоматериалы”, — отметил собеседник.

В течение указанного периода в 30 дней, в соответствии с приказом, ГБР после получения дела с соответствующим спецсубъектом должно было обратиться в Нацполицию для того, чтобы получить эти видеоматериалы, отмечает эксперт.

“То есть, это фактически прошляпили сотрудники ГБР, и поэтому мы увидели такое затягивание расследования и увидели видеоматериалы только сейчас, когда физически они скорее всего уничтожены из архивов НПУ. И этот вопрос не к НПУ — как же так они уничтожили их, здесь вопрос именно к ГБР, потому что они должны были обратиться и получить эти видеодоказательства”, - считает эксперт.

Так, он подчеркнул, что сотрудники Нацполиции в случае этого ДТП сработали "более чем эффективно”: сотрудник полиции отказался от взятки, которую ему предлагали прямо на дороге, другие сотрудники полиции также отказались от взяток, не отпустили Трухина с места происшествия, передали соответственно материалы в ГБР и тому подобное.

“Поэтому, когда я услышал большие претензии к Монастырскому, меня они фактически удивили — ибо это совершенно не подследственность НПУ и МВД, это подследственность ГБР. Именно они должны демонстрировать эффективность, и именно к ним у общества должно быть большое количество вопросов”, — говорит Быков.

Контекст

На днях в СМИ появилось расследование о ДТП с участием нардепа от “Слуги народа” Александра Трухина, а также видео якобы с места аварии. На нем видно, как мужчина, похожий на нардепа Трухина, обращается к полицейскому со словами “давай я тихонько в лес пойду”, а потом обещает “поговорить” с главой МВД Денисом Монастырским.

Полицейский, которому принадлежала камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам правоохранителя, нардеп имел признаки опьянения. Кто именно был за рулем, на видео не видно.

В МВД уже заявили, что установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины Александра Трухина и принятие соответствующих процессуальных решений относится к полномочиям Государственного бюро расследований, а все попытки представлять суть дела так, якобы нардеп о чем-то пытался “договориться” с министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности.

В ГБР заявили, что материалов, опубликованных журналистами, на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство после появления новых материалов по делу о летнем ДТП с участием народного депутата Александра Трухина. Досудебное расследование поручено осуществлять детективам НАБУ.

На фоне скандала с видео с места ДТП народные избранники зарегистрировали проект постановления об обращении к Президенту о признании неудовлетворительной работы Александра Сухачева на посту главы Государственного бюро расследований и увольнении.