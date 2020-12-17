Замість "відьомського" капелюха: головну ялинку країни прикрасили різдвяною зіркою

“Так, зірку вже повісили. Зробили це в 11:00. Відкривати секрети стосовно сюрпризів під час святкування дня Святого Миколая не буду, але програма вже затверджена, й о 19:00 19 грудня відбудеться відкриття”, - зазначив Добруцький.

Нагадаємо, 13 грудня УНН повідомляв, що з головної ялинки країни на Софійській площі у Києві, яка обійшлася у 30 мільйонів гривень, зняли “чаклунський" капелюх.



Додамо, що засновник проекту Folk Ukraine, організатор новорічних і різдвяних свят на Софійській і Контрактовій площах Ігор Добруцький заявив, що на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві все ж таки буде різдвяна зірка, яка замінить чарівний капелюх напередодні дня Святого Миколая.

Засвічувати ялинку буде голограма Святого Миколая, оскільки сам він перебуває на самоізоляції.

Також нагадаємо, Києвом прокладуть великий новорічний маршрут.